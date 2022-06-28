Homeاحتجاز الرواتب: ألاعيب تشبه إقفال المصارف بعد تظاهرات 17ت1 2019أسرار احتجاز الرواتب: ألاعيب تشبه إقفال المصارف بعد تظاهرات 17ت1 2019 By admin 06/28/2022 شارك أحدثت خطوة احتجاز الرواتب للعاملين في القطاع العام، انقساماً نقابياً، وخوفاً من ألاعيب تشبه إقفال المصارف لأسابيع بعد تظاهرات 17ت1 2019، كما ذكرت اللواء. مواضيع متعلقة جميل السيد لم يحضر القداس في بازيليك سيدة لبنان وكان اسمه… 06/28/2022 بداية فقدان بهية الحريري لمواقع السيطرة والنفوذ في صيدا 06/28/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارألاعيبإقفالاحتجازالرواتبالمصارفتشبهتظاهراتعاجل شارك
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