احتجاز الرواتب: ألاعيب تشبه إقفال المصارف بعد تظاهرات 17ت1 2019

أحدثت خطوة احتجاز الرواتب للعاملين في القطاع العام، انقساماً نقابياً، وخوفاً من ألاعيب تشبه إقفال المصارف لأسابيع بعد تظاهرات 17ت1 2019، كما ذكرت اللواء.

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