Homeرئيس تيار هدد أحد أبرز نوابه بالطردأسرار رئيس تيار هدد أحد أبرز نوابه بالطرد By admin 06/28/2022 شارك هدد رئيس تيار حزبي أحد أبرز نوابه بالطرد من الكتلة إذا لم يلتزم بقرار عدم تسمية نجيب ميقاتي في الإستشارات النيابية الإلزامية كما ذكرت اللواء. مواضيع متعلقة احتجاز الرواتب: ألاعيب تشبه إقفال المصارف بعد تظاهرات 17ت1… 06/28/2022 جميل السيد لم يحضر القداس في بازيليك سيدة لبنان وكان اسمه… 06/28/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أبرزأحدأسراربالطردتياررئيسعاجللبناننوابههدد شارك
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