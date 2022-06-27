رئيس تيار هدد أحد أبرز نوابه بالطرد

هدد رئيس تيار حزبي أحد أبرز نوابه بالطرد من الكتلة إذا لم يلتزم بقرار عدم تسمية نجيب ميقاتي في الإستشارات النيابية الإلزامية كما ذكرت اللواء.

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