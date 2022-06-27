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رئيس تيار هدد أحد أبرز نوابه بالطرد

By admin


هدد رئيس تيار حزبي أحد أبرز نوابه بالطرد من الكتلة إذا لم يلتزم بقرار عدم تسمية نجيب ميقاتي في الإستشارات النيابية الإلزامية كما ذكرت اللواء.

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