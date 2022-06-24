Homeالاشتباك الأميركي – الروسي – الايراني قد يطيح بفرصة الصيف اللبناني الواعدأسرار الاشتباك الأميركي – الروسي – الايراني قد يطيح بفرصة الصيف اللبناني الواعد By admin 06/24/2022 شارك يخشى مطلعون من أن يؤدي اشتداد الاشتباك الأميركي – الروسي – الايراني إلى انعكاسات تطيح بفرصة الصيف اللبناني الواعد؟ كما ورد في اللواء. مواضيع متعلقة نائب في تكتل «لبنان القوي» خالف جبران باسيل وسمى ميقاتي 06/24/2022 استقبال هنية ووفد حـمـاـس وهم خالعون أحذيتهم؟ 06/24/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارالأميركيالاشتباكالايرانيالروسيالصيفاللبنانياللوتو اللبناني الإثنين 5-11-2018الواعدبفرصةعاجليطيح شارك
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