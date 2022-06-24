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أسرار

الاشتباك الأميركي – الروسي – الايراني قد يطيح بفرصة الصيف اللبناني الواعد

By admin


يخشى مطلعون من أن يؤدي اشتداد الاشتباك الأميركي – الروسي – الايراني إلى انعكاسات تطيح بفرصة الصيف اللبناني الواعد؟ كما ورد في اللواء.

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