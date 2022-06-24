تحضير نجل رئيس حزب هُزم في الانتخابات ليقود الاستحقاق الانتخابي المقبل

لوحظ أن رئيس حزب هُزم في الانتخابات النيابية لا يزال غائباً عن السمع واللقاءات مع كوادر حزبه، الى معلومات عن تحضير نجله ليقود الاستحقاق الانتخابي المقبل، كما ورد في النهار.

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