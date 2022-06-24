Homeتحضير نجل رئيس حزب هُزم في الانتخابات ليقود الاستحقاق الانتخابي المقبلأسرار تحضير نجل رئيس حزب هُزم في الانتخابات ليقود الاستحقاق الانتخابي المقبل By admin 06/24/2022 شارك لوحظ أن رئيس حزب هُزم في الانتخابات النيابية لا يزال غائباً عن السمع واللقاءات مع كوادر حزبه، الى معلومات عن تحضير نجله ليقود الاستحقاق الانتخابي المقبل، كما ورد في النهار. مواضيع متعلقة نائب في تكتل «لبنان القوي» خالف جبران باسيل وسمى ميقاتي 06/24/2022 استقبال هنية ووفد حـمـاـس وهم خالعون أحذيتهم؟ 06/24/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارالاستحقاقالانتخاباتالانتخابيالمقبلتحضيرحزبرئيسعاجلليقودنجلهزم شارك
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