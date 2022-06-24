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أسرار

مسابقة باللغة الانكليزية لان المسابقات لم تتضمن اي اوراق باللغة الفرنسية!

By admin


تقدم عدد من تلامذة التعليم المهني والتقني بمسابقة باللغة الانكليزية بدل الفرنسية لان المسابقات التي وصلت الى مركز الامتحان لم تتضمن اي اوراق باللغة الفرنسية، كما ذكرت النهار.

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