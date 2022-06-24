Homeمسابقة باللغة الانكليزية لان المسابقات لم تتضمن اي اوراق باللغة الفرنسية!أسرار مسابقة باللغة الانكليزية لان المسابقات لم تتضمن اي اوراق باللغة الفرنسية! By admin 06/24/2022 شارك تقدم عدد من تلامذة التعليم المهني والتقني بمسابقة باللغة الانكليزية بدل الفرنسية لان المسابقات التي وصلت الى مركز الامتحان لم تتضمن اي اوراق باللغة الفرنسية، كما ذكرت النهار. مواضيع متعلقة نائب في تكتل «لبنان القوي» خالف جبران باسيل وسمى ميقاتي 06/24/2022 استقبال هنية ووفد حـمـاـس وهم خالعون أحذيتهم؟ 06/24/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارالانكليزيّةالفرنسيةالمسابقاتاوراقباللغةتتضمنعاجللانمسابقة شارك
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