مسابقة باللغة الانكليزية لان المسابقات لم تتضمن اي اوراق باللغة الفرنسية!

تقدم عدد من تلامذة التعليم المهني والتقني بمسابقة باللغة الانكليزية بدل الفرنسية لان المسابقات التي وصلت الى مركز الامتحان لم تتضمن اي اوراق باللغة الفرنسية، كما ذكرت النهار.

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