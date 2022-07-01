بالصور: انطلاق احتفالات اليوبيل ال 175 عاما للكنيسة الأرمنية الانجيلية في يريفان- ارمينيا

انطلاق احتفالات اليوبيل ال ١٧٥ عاما للكنيسة الأرمنية الانجيلية في يريفان- ارمينيا وتدشين المركز التابع لجمعية المرسلين الأرمن في أميركا AMAA

احتفالات اليوبيل ال 175 عاما للكنيسة الأرمنية الانجيلية في يريفان pic.twitter.com/X2KJM7IlUq — Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) July 1, 2022

المصدر: تيلي لوميار- نورسات- يريفان- ارمينيا

إنطلقت الاحتفالات باليوبيل ال ١٧٥ عاما للكنيسة الأرمنية الانجيلية في يريفان- أرمينيا وشهدت الدولة توافد لأبناء الكنيسة من اميركا، استراليا،اوروبا، فرنسا ، كندا وسائر بلدان الشرق لتأكيد تمسكهم بكنيستهم الام وتعزيز إيمانهم واصالتهم على أرض أرمينيا ومد جسر التواصل بين البلد الام وبلدان الانتشار.

للمناسبة، استهلت الاحتفالات بتدشين المركز التابع لجمعية المرسلين الأرمن في أميركا المعروف باسم AMAA والذي يعنى بتقديم الخدمات الاجتماعية الإنسانية التربوية والمعيشية لأبناء الكنيسة في أرمينيا وارتساخ.

تخللت الاحتفال كلمات أكدت ثبات وصمود أبناء الكنيسة بالرغم من التحديات والصعوبات.

ثم، جالت الوفود المشاركة على أرجاء المركز مطلعة على قاعاته وأقسامه.

هذا، وقد سبق الاحتفال لقاء لرؤساء اتحادات الكنائس الأرمنية الانجيلية في العالم مع رئيس جمهورية أرمينيا السيد فاهاغن خاتشاتوريان في المقر الرئاسي- يريفان.

بداية اللقاء، حيا الرئيس الأرمني رؤساء اتحاد الكنائس الأرمنية الانجيلية في العالم وثمن جهود الكنيسة الأرمنية الانجيلية طيلة السنوات ال ٣٢ الماضية وما قدمته في المجالات كافة من أجل إعلاء الدور الإيماني و تفعيل العمل الانساني الخدماتي والاجتماعي بالإضافة إلى الرسالات المتنوعة التي تقوم بها الكنيسة.

بدوره، شكر وفد الكنيسة الأرمنية الانجيلية الرئيس فاهاغن خاتشاتوريان على محبته للكنيسة وقدم اقتراحا جديدا وافكارا عن حياة الكنيسة وخدماتها في العالم.

كما اتفق الجانبان على ضرورة تقوية العلاقات في سبيل تعزيز العمل الانساني وسط التحديات الراهنة.

اشارة، إلى أن الاحتفالات ستستمر لغاية السابع من تموز وستتخللها باقة من النشاطات والصلوات ولقاءات للشبيبة وأمسيات روحية تؤكد عراقة الكنيسة الأرمنية الانجيلية وتجذرها.