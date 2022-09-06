برنامج جديد لكشف فيروس كورونا من خلال الصوت

تمكن مجموعة من العلماء، من ابتكار برنامج جديد، يكتشف فيروس كورونا من خلال صوت الشخص، في أقل من دقيقة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتم تطوير التطبيق الرائد، الذي يمكنه اكتشاف فيروس كورونا من خلال الصوت، في خطوة تعد إنجاز علمي كبير.

ويقول العلماء إن التكنولوجيا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، أسهل في الاستخدام وأكثر دقة من اختبار التدفق الجانبي.

يعطي نتيجة دقيقة بنسبة 89%

ويستغرق تطبيق الهاتف المحمول أقل من دقيقة للإبلاغ عن الحالات الإيجابية ويعطي نتيجة دقيقة 89 %، من الوقت والحالات السلبية 83 % من الوقت.

وتختلف دقة اختبارات التدفق الجانبي على نطاق واسع، ويمكن أن تفوت ما بين 20 % و81 %من الحالات الإيجابية في بيئات مختلفة، وفقًا لإمبريال كوليدج لندن.

كما يمكن استخدام التطبيق الجديد لفحص الأشخاص بسرعة كبيرة بحثًا عن الخطأ، قبل حضور الأحداث الجماعية مثل الحفلات الموسيقية والمباريات الرياضية الكبيرة.

ويمكن أيضًا نشره في البلدان الفقيرة، حيث تكون اختبارات PCR ذات المعيار الذهبي باهظة الثمن، وغالبًا ما يصعب توزيعها.

وأوضح باحثون هولنديون، أن فيروس كورونا عادة ما يؤثر على الجهاز التنفسي العلوي والأحبال الصوتية، مما يؤدي إلى تغيرات في صوت الشخص.

وقرر الفريق التحقيق فيما إذا كان من الممكن اكتشاف الفيروس الجديد، في أصوات الناس، مع استخدم الخبراء بيانات من تطبيق فيروس كورونا، التابع لجامعة كامبريدج والذي يحتوي على 893 عينة صوتية من 4352 مشاركًا.

ويتم تثبيت التطبيق على الهاتف المحمول للمستخدم، ويبلغ المشاركون عن بعض التفاصيل الأساسية حول التركيبة السكانية، والتاريخ الطبي وحالة التدخين.

ثم يُطلب منهم تسجيل بعض أصوات التنفس التي تشمل السعال 3 مرات، والتنفس بعمق من خلال أفواههم من 3 إلى 5 مرات، وقراءة جملة قصيرة على الشاشة 3 مرات، ومن عينة الدراسة، ثبتت إصابة 308 من المستجيبين بفيروس كورونا.