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صحة

«التحديق» في الهاتف يسبب تجاعيد الوجه – دراسة

By admin


حذرت دراسة علمية حديثة نشرت في مجلة Frontiers in Aging ، أن التحديق في الهاتف لفترة طويلة قد يسبب التجاعيد فى الوجه، وذلك بعد أن وجدت الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة قد يسرع من الشيخوخة.

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واكتشف العلماء في جامعة ولاية أوريجون، أنه عندما يتم وضع ذباب الفاكهة تحت الضوء الساطع لمدة 14 يومًا، أظهروا علامات ضعف وظيفة الخلايا والتنكس العصبي أو الشيخوخة، وفقا لـ” ديلي ميل”.

وأوضح فريق العمل على الدراسة أن المواد الكيميائية المؤشرة في خلايا الذباب والبشر هي نفسها، لذلك هناك احتمالية للتأثيرات السلبية للضوء الأزرق على البشر.

وكتب الفريق: تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن هناك حاجة لأبحاث مستقبلية تشمل الخلايا البشرية لتحديد المدى الذي قد تظهر فيه الخلايا البشرية تغيرات مماثلة في المستقبلات المشاركة في إنتاج الطاقة استجابة للتعرض المفرط للضوء الأزرق”.

وحذر الدكتور جادويجا جيبولتوفيتش، عالم الأحياء الذي قاد الدراسة، من أنه قد يكون له تأثير ضار على مجموعة واسعة من الخلايا في أجسامنا ، مضيفا أن الدراسات تفضى إلى أن تجنب التعرض المفرط للضوء الأزرق قد يكون استراتيجية جيدة لمكافحة الشيخوخة.

وأفاد فريق العمل يأن نتائجهم تشير إلى أن الضوء يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في الخلايا تسرع الشيخوخة، كما زعموا أن الضوء الأزرق يمكن أن يسبب الموت المبكر.

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