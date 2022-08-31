410 إصابات جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

410 إصابات جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل” 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1209478 ،كما تم تسجيل 3 حالات وفاة”