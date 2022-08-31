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صحة

410 إصابات جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

By cedar


أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل” 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1209478 ،كما تم تسجيل 3 حالات وفاة”

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