Home410 إصابات جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟صحة 410 إصابات جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟ By cedar 08/31/2022 شارك أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل” 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1209478 ،كما تم تسجيل 3 حالات وفاة” مواضيع متعلقة سيناريو كورونا يتكرر.. اكتشاف فيروس جديد في الصين يتسبب في… 09/01/2022 الأبيض إفتتح قسم صحة الفم في مركز قره كوزيان للرعاية الأولية… 08/31/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إصاباتالوفيات؟بكوروناصحةعاجلماذا شارك
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