Home1377 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟صحة 1377 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟ By cedar 06/30/2022 شارك أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 1377 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1112199، كما تم تسجيل حالة وفاة “. مواضيع متعلقة “جائحة خفية”.. بكتيريا شديدة المقاومة للمضادات… 06/29/2022 الجعيتاوي: إعادة فتح وحدة كورونا بسعة استقبال تصل إلى 16… 06/28/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إصابةالوفيات؟بكوروناصحةعاجلماذا شارك
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