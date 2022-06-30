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صحة

1377 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

By cedar


أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 1377 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى  1112199، كما تم تسجيل حالة وفاة “.

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