1377 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

1377 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 1377 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1112199، كما تم تسجيل حالة وفاة “.