الجعيتاوي: إعادة فتح وحدة كورونا بسعة استقبال تصل إلى 16 سريرا

أعلنت إدارة المستشفى اللبناني – الجعيتاوي الجامعي في بيان، “إعادة فتح وحدة كورونا بسعة استقبال تصل إلى 16 سريرا يمكن من خلالها علاج المرضى المصابين”، لافتة إلى أنها “ستستقبل أيضا هذه الوحدة المرضى الذين ثبتت إصابتهم بالمرض، لكنهم يعانون أيضا من أمراض أخرى تتطلب علاجا طبيا أو عملا جراحيا في المستشفى”.



وأشارت إلى أن “مركز التلقيح يواصل نشاطه كل يوم من أيام الأسبوع، من الإثنين إلى الجمعة، من الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، لتقديم إلى الراغبين فرصة الحصول على اللقاح الخاص بكورونا، وفقا للتوصيات الصادرة عن وزارة الصحة”.



وأكدت أنه “رغم كل الصعوبات التي تمر بها البلاد، يبقى المستشفى اللبناني الجعتاوي وفيآ لرسالته الإنسانية والتزامه خدمة المريض”.

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