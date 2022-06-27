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صحة

752 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

By cedar


أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل “752 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1108965 ،كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “.

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