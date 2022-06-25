836 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

836 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل “836 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1107602، كما تم تسجيل حالتا وفاة”.