Home836 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟صحة 836 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟ By cedar 06/25/2022 شارك أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل “836 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1107602، كما تم تسجيل حالتا وفاة”. مواضيع متعلقة المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركيّة – مستشفى رزق… 06/27/2022 807 إصابات جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟ 06/24/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إصابةالوفيات؟بكوروناصحةعاجلماذا شارك
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