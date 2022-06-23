Homeاميركا: أمر بسحب السجائر الالكترونية Juul من السوق الامريكي وحظرهاصحة اميركا: أمر بسحب السجائر الالكترونية Juul من السوق الامريكي وحظرها By admin 06/23/2022 شارك مكتب الصحه الفيدرالي يأمر بسحب السجائر الالكترونية Juul من السوق الامريكي وحظرها. مواضيع متعلقة وزارة الصحة تعلن عن تسجيل أول إصابة بجدري القردة في لبنان 06/20/2022 الصحة تواصل التحقيق المفتوح في ملابسات وفاة الطفلة ياسمين 06/20/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أمرالالكترونيةالامريكيالسجائرالسوقاميركابسحبصحةوحظرها شارك
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