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صحة

الصحة تواصل التحقيق المفتوح في ملابسات وفاة الطفلة ياسمين

By cedar


اعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة في  بيان، أن “مديرية العناية الطبية تواصل منذ أمس التحقيق المفتوح في ملابسات وفاة الطفلة ياسمين المصري في الشمال. 
وقد طلب مدير العناية الطبية الدكتور جوزف الحلو من المديرين الطبيين في المستشفيات كافة التي توجهت إليها عائلة الطفلة الحضور إلى وزارة الصحة العامة للإستماع إليهم صباح غد الثلثاء 21 حزيران، كما دعا أفراد العائلة للإطلاع منهم مباشرة على تفاصيل ما حصل معهم خلال محاولتهم علاج طفلتهم؛ 
وبناء عليه، يبنى على الشيء مقتضاه ويتم تحديد الخطوات القانونية والإدارية اللازمة”. 

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