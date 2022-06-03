جمعية سبل السلام تنفذ 27 مهمة إسعافية في المنية

نفّذت فرق جمعية” إسعاف سبل السلام” في المنية 27 مهمة تنوعت بين إسعاف ونقل المرضى والجرحى والمصابين بفيروس كورونا كوفيد 19 من وإلى المستشفيات، ومعالجة الحروق، في إطار الجهود التي تبذلها بالتعاون مع بلدية المنية، وبتمويل من “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية” وبإشرافه.

وأوضحت الجمعية في بيان أنه “لم يتم تركيب أي جهاز أوكسجين هذا الأسبوع لمرضى مصابين بالفيروس، ضمن مهام الإستجابة للجائحة في المنية والجوار”.

وأفاد المركز عن “إعارة أسرة وأجهزة طبية لمساعدة المرضى والمصابين”.