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إنطلاق عملية تلقيح الأطفال في برج رحال – صور

إنطلقت عند الثامنة من صباح اليوم عملية تلقيح الأطفال من عمر شهرين وحتى 18 سنة، في مبنى بلدية برح رحال، والتي تنظمها وزارة الصحة العامة بدعم من منظمة اليونيسف، وبالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني والمستجيب الأول في مركز برج رحال التطوعي – جمعية الرسالة للإسعاف الصحي.  

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وقد  لاقت الحملة، ومنذ الساعات الأولى، إقبالاً كثيفاً من قبل الأهالي الذين اكدوا “ضرورة هذه اللقاحات التي تحمي اولادهم من عوارض صحية قد يتعرضون لها”، وشكروا الجهات القيمة على هذه العملية “التي تأتي في ظل ظروف إقتصادية صعبة غير قادرين على تحملها”. 

من جهته، لفت قائد المنطقة الرابعة في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي طارق محيش الى “ضرورة أخذ اللقاح حماية لصحة أهلنا”، وشدد على “إستمرار الجمعية بالوقوف الى جانب أهلنا تفادياً لأي  مكروه”، وتمنى على وزارة الصحة والجمعيات المبادرة ، “القيام بمثل هذه العمليات لنبلسم ولو بالشيء اليسير جراح المواطن الذي بات غير قادر على مواصلة حياته اليومية”، مؤكداً “ان عمل الجمعية تخفيف العبء على الناس “.

يذكر ان الحملة تستمر حتى الخامسة عصراً.

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