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إحالة ملف الخلاف في أحد المستشفيات الحكومية على التفتيش المركزي


اعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة في  بيان أن “الجهات المختصة في الوزارة إستمعت إلى المعنيين بالخلاف الذي حصل في أحد المستشفيات الحكومية والذي تم التداول بمقطع فيديو في شأنه على مواقع التواصل الإجتماعي، وبناء عليه قررت الوزارة إحالة الملف على التفتيش المركزي لاتخاذ الإجراءات المناسبة”.

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