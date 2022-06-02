آخر الأخبار
Cedar News
أخبار لبنان والعالم


نقابة الممرضات والممرضين استنكرت التعرض للجسم التمريضي


استنكرت  نقابة الممرضات والممرضين في لبنان، في بيان، “تعرض الجسم التمريضي مرة جديدة للعنف وسوء المعاملة وعلى يد من يفترض به أن يكون المدافع عن حقوق العاملين وكرامتهم ومهنتهم ولقمة عيشهم”.

مواضيع متعلقة

إحالة ملف الخلاف في أحد المستشفيات الحكومية على التفتيش…

رضا: تقدمنا بطعن في انتخابات نقابة الاطباء ونطالب بمراقبة …

واكدت النقابة “ان ما تعرضت له إحدى الزميلات في مستشفى بنت جبيل الحكومي هو أمر مرفوض ومدان ومستنكر ولا يجب أن يمر مرور الكرام لأنه يشكل إستباحة غير أخلاقية لجميع العاملين في مهنة التمريض أثناء مطالبتهم بحقوقهم التي يجب أن تكون محترمة ومكرسة وبخاصة في المستشفيات الحكومية”.

 وأعلنت انها “تقف الى جانب الزميلة المعتدى عليها وتتضامن معها في موقفها الاحتجاجي وترفع الصوت الى جانبها وتتّخذ صفة الإدعاء الشخصي لدعمها”، مشيرة الى ان النقيبة الدكتورة ريما ساسين قازان راجعت وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض لمطالبته بإتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية المناسبة بحق المعتدي وبذل الجهود  كافة الممكنة لحماية القطاع التمريضي واحترام حقوق العاملين فيه وشروط عملهم”.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

مواضيع تهمك
صحة

«الصحة الأمريكية» ترصد أول حالات انتقال «جدرى القرود» من إنسان لآخر

صحة

نقابة مصانع الأدوية تنفي الإشاعات عن توقف المصانع عن العمل

صحة

تسجيل أول وفاة بجدري القرود هذا العام في هذه الدولة

صحة

83 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

صحة

مؤتمر صحافي للأبيض غدا

صحة

دواء جديد لاستعادة الشعر بالكامل لدى المصابين بمرض مناعي يسبب الصلع

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

108 إصابات بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

شربل قبلان: لتسليم أدوية الامراض المستعصية المدعومة الى…

يوم صحي شبه مجاني في مستشفى البتول في الهرمل

70 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

الإمارات تسجل أول إصابة بجدري القرود

1 من 255
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com