رضا: تقدمنا بطعن في انتخابات نقابة الاطباء ونطالب بمراقبة أعمالها

أسف رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني وممثل رابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية في لبنان البرفسور رائف رضا، في بيان، لـ”سوء التنظيم المتعمد في انتخابات نقابة الاطباء وصعوبه تلاقي المرشحين بمؤيديهم”.

ورأى “اننا كنا أمام تشتت وضياع مبرمج ومدروس هدفه واضح لمصلحة فئة معروفة تتوارث النقابه منذ سنين بإدارتها الفاشله وعدم تحقيق أي مكسب نقابي لصالح الاطباء”.

واشار رضا الى انه تقدم بطعن امام ديوان النقابة سجل تحت رقم 845 تاريخ 29/12/2022، وطالب “المرشحين المعارضين للوائح السلطة بالتنسيق سويا لتحديد المخالفات اللوجستية والقانونية وسوء الادارة التي سنتقدم بها إلى المراجع القضائية المختصة لاعادة تصويب هذا الأداء اقله، إن لم يكن إبطال هذه الانتخابات خدمة للعمل النقابي واحتراما للأطباء ومعاقبة المسؤولين عن سوء تنظيم هكذا انتخابات مذلة الاطباء وكرامتهم”، متسائلا “لماذا جحافل القوى الامنيه والجيش بكثافة؟، هل نحن أمام ثكنه عسكريه ام نقابة طبية؟”.

واعتبر “أن هكذا نقابة لا تستحق الثقه ولا توحي بالثقة، ونطالب القوى النقابية الفاعله بالوقوف صفا واحدا ومراقبة أعمالها”.