Fort séisme de magnitude 6,1 frappe la Turquie : plusieurs bâtiments détruits

Un puissant tremblement de terre de magnitude 6,1 a secoué la Turquie, touchant particulièrement la province de Balıkesir, à l’ouest du pays. Selon les premières informations des autorités turques de gestion des catastrophes (AFAD), plusieurs bâtiments ont été détruits et d’importants dégâts matériels ont été signalés dans les zones proches de l’épicentre.

Les équipes de secours ont été dépêchées sur place pour évaluer la situation et venir en aide aux habitants. Pour le moment, aucune information officielle n’a été communiquée sur d’éventuelles victimes, mais les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent.

La Turquie, située sur plusieurs failles sismiques actives, est régulièrement touchée par des séismes, rappelant la vulnérabilité du pays face à ce type de catastrophe naturelle.