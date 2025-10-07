Explosion de van à Paris près du bureau du Premier ministre

Le centre de Paris a été secoué ce matin par une série d’explosions lorsqu’un van a pris feu à proximité de la résidence officielle du Premier ministre français, Sébastien Lecornu. Des témoins ont entendu plusieurs détonations sur la Rue de Varenne, près de l’Hôtel de Matignon.

Explosions and Van Fire Rock Central Paris Near Prime Minister’s Office https://t.co/oYWEAMqbNo pic.twitter.com/HmUAuKfvI6 — Cedar News (@cedar_news) October 7, 2025

L’incendie du van survient alors que le Premier ministre devait tenir des réunions suite à sa démission, suscitant des inquiétudes sécuritaires parmi les autorités locales.

Intervention rapide des pompiers

Les pompiers de Paris ont confirmé que l’incendie a été rapidement maîtrisé. Un pompier sur place a déclaré à Le Parisien que les explosions étaient causées par de petites bombes aérosols à l’intérieur du van. Les flammes n’ont touché que le véhicule, aucun bâtiment à proximité n’a été endommagé, bien que l’auvent d’un commerce ait subi quelques brûlures.

Les autorités ont salué l’efficacité de l’intervention, évitant une catastrophe plus importante dans le centre-ville.

Défaut mécanique à l’origine de l’incendie

Les pompiers ont indiqué que l’équipement du van, utilisé pour détecter les courts-circuits, a pris feu avant de propager les flammes au reste du véhicule. Aucun blessé n’a été signalé, et les résidents sont en sécurité.

La police avait initialement craint d’autres explosions en raison de bouteilles de gaz trouvées dans le van, mais aucune n’a explosé.

Enquête en cours

Les forces de l’ordre poursuivent l’enquête sur les causes de l’incendie et des explosions du van. L’incident a renforcé la sécurité dans le centre de Paris, notamment autour des bureaux gouvernementaux, alors que les responsables examinent les protocoles de sécurité.

Les résidents et visiteurs sont invités à suivre les mises à jour via les chaînes officielles, y compris Google Actualités et les médias locaux.