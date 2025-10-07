Francais

Explosion de van à Paris près du bureau du Premier ministre

Des explosions et un incendie près de l’Hôtel de Matignon : aucun blessé signalé, enquête en cours.

Published: 2 hours ago
explosion de van à Paris

Explosion de van à Paris ce matin près du bureau du Premier ministre, Sébastien Lecornu. Plusieurs détonations ont été entendues sur la Rue de Varenne, à proximité de l’Hôtel de Matignon.

  • 🔥 Le van a pris feu, mais les pompiers ont rapidement maîtrisé l’incendie.
  • 👮‍♂️ Des bouteilles de gaz étaient à l’intérieur, mais aucune explosion supplémentaire n’a eu lieu.
  • 🏢 Aucun bâtiment n’a été touché, et aucun blessé n’a été signalé.
  • 🔍 La police enquête sur l’incident et la sécurité autour du quartier a été renforcée.
