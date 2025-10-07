Francais
Explosion de van à Paris près du bureau du Premier ministre
Des explosions et un incendie près de l’Hôtel de Matignon : aucun blessé signalé, enquête en cours.
Explosion de van à Paris ce matin près du bureau du Premier ministre, Sébastien Lecornu. Plusieurs détonations ont été entendues sur la Rue de Varenne, à proximité de l’Hôtel de Matignon.
- 🔥 Le van a pris feu, mais les pompiers ont rapidement maîtrisé l’incendie.
- 👮♂️ Des bouteilles de gaz étaient à l’intérieur, mais aucune explosion supplémentaire n’a eu lieu.
- 🏢 Aucun bâtiment n’a été touché, et aucun blessé n’a été signalé.
- 🔍 La police enquête sur l’incident et la sécurité autour du quartier a été renforcée.