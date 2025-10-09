Explosion dans un local technique d’Orange à Paris : trois blessés, dont deux grièvement

Une explosion s’est produite ce jeudi matin dans un local technique de l’opérateur Orange à Paris, faisant trois blessés, dont deux dans un état grave, selon les premiers rapports des secours.

Les pompiers de Paris sont rapidement intervenus pour maîtriser la situation et sécuriser les lieux. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’explosion, qui reste pour l’instant inconnue.

Les autorités appellent à éviter le secteur le temps des opérations d’intervention et de vérification.