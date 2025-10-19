Video: Braquage au musée du Louvre : des bijoux dérobés, les auteurs en fuite

PARIS — Un braquage s’est produit dimanche matin 19 octobre au moment de l’ouverture du musée du Louvre, a annoncé la ministre de la Culture Rachida Dati. Selon son entourage, plusieurs individus ont réussi à s’introduire dans le musée, et des bijoux auraient été dérobés, d’après une source proche du dossier.

Braquage au musée du Louvre : des bijoux dérobés, les auteurs en fuite https://t.co/vsW8nKM49u pic.twitter.com/Vaxa1tHEdb — Cedar News (@cedar_news) October 19, 2025

Dans un message publié sur X, la ministre a indiqué : « Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du musée du Louvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux côtés des équipes du musée et de la police. Les constatations sont en cours. »

Le musée a annoncé sa fermeture “pour raisons exceptionnelles”, tandis que la police scientifique procède aux premiers relevés sur place.

Les auteurs du braquage seraient toujours en fuite, selon une source policière citée par l’AFP. Aucune estimation du montant du vol n’a encore été communiquée.