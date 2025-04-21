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فيديو: تعرض طائرة إيرباص A330 لحريق على مدرج مطار أورلاندو

منذ 14 ساعة

إدارة الطيران الفدرالية: تعرض طائرة إيرباص A330 لحريق بمحركها على مدرج مطار أورلاندو في أمريكا، الفيديو:

 

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منذ 14 ساعة

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