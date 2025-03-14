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بالفيديو: اندلاع حريق في طائرة في مطار دنفر

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اندلاع حريق في طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية في مطار دنفر. الفيديو:

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