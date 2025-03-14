العالم بالفيديو: اندلاع حريق في طائرة في مطار دنفر 03/14/2025 Join our Telegram اندلاع حريق في طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية في مطار دنفر. الفيديو: قلق متصاعد بين مسيحيي سوريا: هل بدأ زمن الرحيل؟ زلـ.ـزال قبل قليل يضـ.ـرب إيطاليا ناشطون يهود مؤيدون للفلسطينيين يقتحمون برج ترامب في نيويورك VIDEO: American Airlines plane catches fire at Denver International Airport; all passengers evacuated https://t.co/dxTDTX6HxW pic.twitter.com/BroJ5lhOwc— Cedar News (@cedar_news) March 14, 2025 ** مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
Comments are closed.