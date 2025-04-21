مشهد نادر لـ”وجه مبتسم” يزين السماء بهذا الموعد.. هل سيُرى بالدول العربية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — تتشكل ظاهرة فلكية نادرة تُعرف باسم “الاقتران الثلاثي” في الساعات الأولى من صباح الجمعة، حيث سيقترن كوكبا الزهرة وزحل إلى جانب هلال القمر لرسم “وجه مبتسم سماوي” بالقرب من الأفق، بحسب ما ورد على موقع وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”.

ستجتمع هذه الأجرام السماوية على ارتفاع منخفض في جهة الشرق مع بزوغ الفجر.

وفي حين أن ظاهرة “الوجه المبتسم السماوي” ستتم مشاهدتها في عدة مناطق بالعالم، إلا أن سماء السعودية لن تشهد هذا المشهد السماوي النادر، الذي يُعرف باسم “الوجه المبتسم السماوي”، وفقا لما نشره رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة عبر حسابه على “فيسبوك”.

وأوضح أبو زاهرة أنه بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة، فإن المشهد الفعلي الذي سيظهر في سماء السعودية فجر الجمعة سيكون عبارة عن اقتران بين هلال القمر وكوكب زحل، مع وجود كوكب الزهرة بالقرب منهما، مؤكدا أن هذا الاصطفاف لن يتخذ أي شكل يشبه “الوجه المبتسم”، كما سيظهر كوكب عطارد منخفضًا في الأفق الشرقي.

وأشار إلى أن منظر هذا الانتظام السماوي سيكون مختلفاً في بعض مناطق العالم الأخرى، مثل أجزاء من شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وجنوب إفريقيا حيث يتخذ هذا الانتظام شكل “الوجه المبتسم”، إلا أن هذا لا ينطبق على سماء السعودية حيث سيظهر الانتظام بشكل مختلف.

وبيّن أن سبب اختلاف شكل انتظام هذه الأجرام السماوية من مكان لآخر يعود إلى ثلاثة عوامل فلكية رئيسية، منها شكل الأرض الكروي، الذي يؤدي إلى اختلاف زاوية رؤية السماء من مكان لآخر، موضّحا أنه بالمناطق الاستوائية والجنوبية يميل الأفق بطريقة تجعل القمر والكواكب تتخذ شكل قوس يشبه الابتسامة.

أما في السعودية والدول العربية الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، فقد أشار إلى أن تجمّع هذه الأجرام السماوية يظهر بشكل مائل، ما يمنع تشكيل الشكل الذي يشبه “الابتسامة”، حسبما جاء في منشور على “فيسبوك”.