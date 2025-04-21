سماء تبتسم للأرض 25 أبريل / نيسان

في مشهد سماوي نادر، ستشهد سماء فجر يوم 25 أبريل ظاهرة «الاقتران الثلاثي»، حيث يجتمع كوكبا الزهرة وزحل مع هلال القمر. وستظهر هذه الأجرام السماوية معًا كما لو كانت لوحة فنية طبيعية تشبه الوجه المبتسم، وستكون مرئية في جميع أنحاء العالم قبل شروق الشمس بنحو ساعة.

وسيكون كوكب الزهرة، ألمع الأجرام في الثلاثي، بمثابة «العين اليمنى»، بينما سيظهر زحل في موقع «العين اليسرى». أما الهلال الرقيق فسيشكل «الابتسامة» المكتملة. وللمحظوظين الذين يتمتعون بسماء صافية قد يظهر كوكب عطارد كـ«ذقن» خفية تحت هذا الوجه.

ويعد أفضل وقت لرصد هذه الظاهرة نحو الساعة 03:30 صباحًا بتوقيت غرينتش، وينصح باختيار موقع مرتفع بعيد عن التلوث الضوئي. وعلى الرغم من أن المشهد مرئي بالعين المجردة، فإن استخدام المنظار أو التلسكوب سيمكن من رؤية تفاصيل أدق، خاصة عند رصد الهلال.

تعتبر هذه الاقترانات الثلاثية نادرة، وتُظهر دقة النظام الفلكي. لذا ينصح الفلكيون بعدم تفويت هذه الفرصة الفريدة لرصد هذا الحدث السماوي المتميز الذي قد لا يتكرر قريبًا.