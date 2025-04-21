مفاجأة في كلمة «شكرا» و«من فضلك» التي تقولها يوميا لـChatGPT.. خسائر بالمليارات

في ظل التطور التقني الذي يشهده العالم حاليًا، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من حياة ملايين الناس حول العالم، وبين مؤيد ومعارض لوجوده، اتخذ البعض أساليب بسيطة للحذر في حال تحوّل ChatGPT من تقنية في الهواتف والأجهزة الذكية إلى روبوتات تأخذ أوامرها من نفسها، وكانت بعض الكلمات المهذبة مثل «من فضلك» و«شكرًا» حلًّا سحريًّا اقتنع به ملايين الناس حول العالم، لكن هاتين الكلمتين وغيرها من الكلمات غير الضرورية في سياق الحديث مع ChatGPT تُسبب خسائر كارثية.

مفاجأة في كلمتي «شكرًا» و«من فضلك» التي تقولها يوميًا لـChatGPT

في الساعات الماضية، كشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI والملياردير في قطاع التكنولوجيا، أن بعض الاستخدامات مع ChatGPT تُسبب خسائر بمليارات الدولارات وإهدارًا ضخمًا للطاقة، موضحًا أن استخدام الناس لعبارات المجاملة مثل «من فضلك» و«شكرًا» على سبيل المثال عند التحدث إلى روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي يكلف الشركة الكثير من المال.

وفي السياق نفسه، كان أحد المستخدمين قد تساءل على منصة X عن كمية الأموال التي أنفقتها OpenAI على الكهرباء بسبب استخدام الناس لعبارات المجاملة مع النماذج، ليرد ألتمان قائلًا:«عشرات الملايين من الدولارات أُنفقت بشكل جيد»، وفقًا لتقرير موقع Futurism.

شات جي بي تي

وعلّق الخبير التكنولوجي خالد يسري على حديث ألتمان في تصريحات لـ«الوطن»، قائلًا إن أي أمر يُوجَّه إلى ChatGPT يُكلّف الشركة طاقة وكهرباء، موضحًا: «الناس بتقعد تعامله بالساعات، وده بيكلف الشركة جزء كبير من الطاقة والكهرباء، لأن عشرات الملايين من الناس بيستخدموه يوميًّا، كلمة شكرًا ومن فضلك مثال، وفي حاجة اسمها الوقت الحاسوبي مرتبط بمراكز البيانات المتقدمة اللي بتستهلك من الكهرباء العالمية، وأوامر ملهاش لازمة بيطلبها الناس من شات جي بي تي بتستهلك طاقة وكهرباء عالميًّا».

وفي تحقيق أجرته صحيفة «واشنطن بوست» بالتعاون مع باحثين من جامعة كاليفورنيا، تم تحليل تأثير توليد بريد إلكتروني مكوّن من 100 كلمة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ووجدوا أن إنشاء بريد واحد فقط يتطلب 0.14 كيلوواط/ساعة من الكهرباء — وهي كمية تكفي لتشغيل 14 مصباح LED لمدة ساعة.

وإذا أرسلت بريدًا إلكترونيًا واحدًا أسبوعيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي طوال عام، فستستهلك نحو 7.5 كيلوواط/ساعة، أي ما يعادل استهلاك 9 أسر في واشنطن العاصمة للكهرباء خلال ساعة.

الرأي الآخر من شركة OpenAI

ورغم أن معاملة روبوت الدردشة بعبارات احترام قد تبدو بلا معنى، فإن بعض خبراء تصميم الذكاء الاصطناعي يرون أنها خطوة مهمة، مدير التصميم في مايكروسوفت، كورتيس بيفرز، على سبيل المثال، يقول إن الالتزام بآداب الحديث يساعد على توليد ردود محترمة وتعاونية.