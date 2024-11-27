«مروحة نجمية» تحت رحمة «مكنسة ثقب أسود».. تفاعل سماوي يحبس الأنفاس

باستخدام تلسكوب الأشعة السينية الخاص ” XRISM “، تمكن علماء الفلك من تقديم رؤية غير مسبوقة لنظام ثنائي غامض، يحتوي على نجم ضخم يطلق رياحا نجمية قوية وجرم مدمج يُعتقد أنه ثقب أسود مخفي.

تلسكوب الأشعة السينية الخاص “XRISM ” هو مشروع مشترك بين وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

ويشبه هذا النظام، المسمى “سيغنوس X-3″، والذي يقع على بعد حوالي 32,000 سنة ضوئية في كوكبة الدجاجة، تفاعلا فريدا بين “مكنسة” و”مروحة”.

وفي هذا التشبيه، يعمل الثقب الأسود مثل “مكنسة كهربائية” قوية تجذب الغاز الذي ينفثه النجم الضخم، الذي يُشبه “مروحة” تطلق رياحا نجمية شديدة، وهذه “المكنسة” الكونية تلتقط الغاز وتقوم بتسخينه، مما يؤدي إلى انبعاث أشعة سينية يمكن للتلسكوبات مثل XRISM اكتشافها.

وخلال 18 ساعة من المراقبة المستمرة، نجح علماء من مراكز بحثية متعددة، بما في ذلك مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، في إنتاج خريطة تفصيلية للغازات المتدفقة عبر النظام، وكشفوا أن أغلب هذا الغاز يتحرك بسرعة مذهلة تصل إلى 1.5 مليون كيلومتر في الساعة نحو الأرض.

وهذا التفاعل الديناميكي بين النجم الضخم والجرم المدمج يُعد من أكثر الاكتشافات المثيرة، حيث يظهر كيفية تأثر الغاز المنبعث من النجم الضخم بالثقب الأسود المحتمل.

وقال فريق الباحثين في بيان نشرته “ناسا”، إن “هذه الملاحظات قد تسهم في تأكيد ما إذا كان الجرم المدمج في “سيغنوس X-3″ هو بالفعل ثقبًا أسود، وهذه النتائج تمثل خطوة كبيرة نحو فهم الأنظمة الثنائية المشابهة في مجرتنا”.