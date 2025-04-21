ضمن خطة الإتحاد اللبناني لألعاب القوى في تطوير اللعبة والدعم الكامل للمشاركة في البطولات الدوليّة، حققت البعثة اللبنانية المشاركة في بطولة آسيا السادسة بألعاب القوى للناشئين والناشئات نتائج مميّزة تكلّلت بتحقيق ميداليتين فضيتين للاعب محمود ابو زيد (1500م) واللاعبة سما مصطفى (1500م) بمشاركة 30 دولة آسيوية وأكثر من 400 لاعب ولاعبة.

بالصور.. بطولة آسيا السادسة بألعاب القوى للناشئين: فضيتان لمحمود ابو زيد وسما مصطفى https://t.co/dqgTtj8pAk pic.twitter.com/NUFy3VJFAc — Cedar News (@cedar_news) April 21, 2025

أقيمت البطولة في الدمام (المملكة العربية السعودية) على مدى اربعة ايام . رافق البعثة رئيس الإتحاد رولان سعاده والأمين العام الدكتور وسيم الحولي والمدربين وديع الحولي وزهير ناجي. وأتت النتائج الكاملة على الشكل التالي:

– محمود ابو زيد : 1500 م المركز الثاني والميدالية الفضية: 3:58.76 دقيقة

– سما مصطفى : 1500 م المركز الثاني والميدالية الفضية: 4:58.82 د وفي الوثب العالي المركز التاسع 1.55 م

– نسرين معوض : الوثب الطويل المركز الثامن – نهائي 5.00 م والوثب الثلاثي المركزالثامن – نهائي 10.75 م

– مريم مسيكه : 100م المركز السادس في المجموعة الأولى تصفيات 13.00ثانية وفي 200م المركز السابع في المجموعة الأولى تصفيات 27.19 ث

– رالف جاموس : 100م المركز السادس في المجموعة الثانية تصفيات 11.57 ث