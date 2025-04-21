الطائرة: المهندس علي خليفة عضوا في الاتحاد العربي لولاية جديدة

انتُخب نائب رئيس الإتحاد اللبناني للكرة الطائرة المهندس علي خليفة عضوا في مجلس إدارة الإتحاد العربي للكرة الطائرة للدورة الإنتخابية( ٢٠٢٥ -2029) ولولاية جديدة وحصول لبنان على رئاسة لجنة الكرة الطائرة الشاطئية في الاتحاد العربي لنائب رئيس الإتحاد اللبناني غسان قرداحي وعضوية لجنتي الحكام والفنية للحكمين الدوليين مصطفى جراد وجوزيف خرما.

يشار إلى أن رئيس الاتحاد اللبناني وليد القاصوف ونائبه المهندس علي خليفة مثّلا لبنان في الجمعية العمومية للاتحاد العربي التي عقدت في مصر.

ووجّه القاصوف الشكر الى الجمعية العمومية للاتحاد العربي على الثقة التي أولوها للمهندس خليفة مرة جديدة .كما هنأ مجلس ادارة الاتحاد العربي رئيساً واعضاء لانتخابهم لولاية جديدة.واعتبر القاصوف ان تبوء قرداحي وخرما وجراد مناصب في عدد من اللجان ضمن الاتحاد العربي دليل على كفاءتهم الادارية والتحكيمية.

وفي هذا السياق، تلقى خليفة وقرداحي وجراد وخرما اتصالات تهنئة بمناصبهم.

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