جود علي برو في صفوف برشلونة لفئة تحت 15 سنة

وقع الناشئ اللبناني اجود علي حسن برو مع نادي برشلونة الإسباني، لينضم إلى واحدة من أعظم الأكاديميات الكروية في العالم، محققا إنجازا يُضاف إلى سجل المواهب اللبنانية الشابة في الخارج.

والد جود، حسن برو، عبر عن سعادته وفخره بما حققه نجله، مؤكدا أن جود، البالغ من العمر 15 سنة، يلعب حاليا مع فئة تحت 15 سنة في برشلونة، ويتم اشراكه أحيانا بالتمارين مع الفئات العمرية ألاكبر، نتيجة لموهبته اللافتة وتطوره السريع.

توقيع جود مع النادي الكاتالوني استدعى الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

يتحدر صاحب الموهبة الكروية اللبنانية من بلدة تولين الجنوبية في قضاء مرجعيون. وعشق كرة القدم منذ كان في الرابعة من عمره، وشكل لقاؤه بالأرجنتيني ليونيل ميسي عام 2018 في إسبانيا لحظة حاسمة دفعته للسعي نحو الاحتراف بجدية أكبر.

تدرّج جود في مسيرته بين أندية The Academy Player وLondon Elite Youth، قبل أن يتدرب مع West Ham United، وينتقل بعدها إلى نادي Reading FC الإنجليزي حيث لعب مع فريق تحت 13 سنة، في مركز الدفاع، مما رسخ اسمه كموهبة واعدة لفتت أنظار المدربين في إنكلترا.

وكان دور لصديق ميسي رجل الاعمال سمير شمخة، الصديق القديم للعائلة، في ايصال جود للاحتراف في الخارج والتوقيع مع نادي برشلونة، عبر مساعدة العائلة في التواصل مع المعنيين ومتابعة الإجراءات اللازمة.