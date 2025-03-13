رياضة

بطولة الطائرة: فوز ثامن لـ البترون المتصدر على النجوم

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حقق “الشباب” – البترون، المتصدر فوزه الثامن تواليا على مضيفه النجوم جونية 3 – 0 (الاشواط 25 – 17، 25 – 20، 25 – 21)،
في المباراة التي اجريت بينهمز مساء اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في ختام المرحلة الثامنة من بطولة لبنان في الكرة الطائرة لنوادي الدرجة الاولى للرجال.
قاد المباراة الحكمان الدولي بسام الجميل والاتحادي بيار الجميل.

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