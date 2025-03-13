مقررات الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية

عقدت الهيئة الإدارية المنتخبة للإتحاد اللبناني للدراجات الهوائية إجتماعها (الجلسة الثانية) لسنة 2025 في مقر الاتحاد في جل الديب بحضورالرئيس هراير ساتويان وكافة الأعضاء.

إفتتح الرئيس الإجتماع مهنئاً بحلول شهر رمضان المبارك ، وشكر جميع الأندية التي شاركت في الجمعية العمومية الانتخابية ودعا الجميع الى الالتفاف حول الاتحاد والمشاركة في جميع نشاطاته. وبعد ذلك، اجرى ساتويان اتصالا مع الرئيس السابق للاتحاد فاتشيه زادوريان وشكره على ما قدمه الأخير للعبة الدراجات منذ توليه رئاسة الاتحاد في عام 2004وجرى التسلم والتسليم بينهما كما وايضا بين امينة السرالسابقة اردا زيتونليان والأمين العام الحالي المحامي ميشال الدغل.

كما تمنى زادوريان النجاح والتوفيق للهئية الادارية الجديدة في مسيرتها.

ثم انتقل المجتمعون إلى دراسة جدول الأعمال، وتم اتخاذ المقررات التالية:

1- تهنئة اللبنانيين والرياضيين وأسرة الدراجات الهوائية بحلول شهر رمضان المبارك متمنين أن يعيده الله على وطننا الحبيب ورياضييه باليمن والخير والبركات.

2- تعيين الرئيس ساتويان رئيس لجنة التسويق، نظرت حبيبيان رئيس اللجنة الفنية والاعضاء المحامي ميشال الدغل، جان زغيب، علي الجوزو وقره بت ابقاريان، اردا زيتونليان رئيسة لجنة الاعلام وفاتشيه زادوريان رئيس لجنة العلاقات الدولية .

3- تحديد موعد الجمعية العمومية العادية والاستثنائية لتعديل النظام الداخلي للاتحاد بعد 15 نيسان 2025.

4- تحديد موعد لزيارة معالي وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيرقداريان.

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