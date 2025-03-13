بالصور: لبنان يصعد مرتين لمنصة تتويج الألعاب العالمية الشتوية للاولمبياد الخاص

تُوّج الاولمبياد الخاص اللبناني بميداليتين ملونتين في سباق 200 متر، ضمن دورة الألعاب العالمية الشتوية، الجارية منافساتها حالياً في مدينة تورينو الايطالية، وتستمر لغاية 16 الجاري، حيث تتضمن 8 رياضات شتوية ذات طابع اولمبي.

لبنان يصعد مرتين لمنصة تتويج الألعاب العالمية الشتوية للاولمبياد الخاص pic.twitter.com/gSobd20BkG — Cedar News (@cedar_news) March 13, 2025

ونجح البطل اللبناني عباس سلهب بانهاء سباق الـ200 متر في منافسات رياضة “Snowshoeing” الجري على الثلج للذكور بزمن قدره 1.12 دقيقة محتلاً المركز الثاني، واحرز بالتالي الميدالية الفضية. كما انهت البطلة اللبنانية تسولين بدر الدين سباق الـ200 متر جري على الثلج للاناث بزمن قدره 1.34 دقيقة لتحل في المركز الثالث، وأحرزت تالياً الميدالية البرونزية. ونوه رئيس البعثة محمد ناصر بالانجاز الذي تحقق، واهدى الميداليتين الى اللبنانيين، كما الى رئيس الاولمبياد الخاص اللبناني اكرم اسكندر صفا، شاكراً رعايته لابطال وطن الارز، والذين كانوا ولله الحمد على قدر المسؤولية، جرياً على عادتهم في المناسبات الدولية، املاً بالمزيد من النتائج الطيبة التي تعكس صورة لبنان الحضارية، وارادة اللبنانيين وتوقهم لأن يتصدروا دائماً اعلى واهم المراتب، كما نوه بالدعم الذي وفرته “Whish Money”، للابطال اللبنانيين، إذ تعتبر شريكاً بهذا الانتصار.