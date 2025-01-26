رياضة

بطولة لبنان: فوز العهد على النجمة والصفاء على العباسية والتضامن على الساحل

Join our Telegram
بطولة لبنان

فاز العهد على النجمة حامل اللقب 2-1، في المباراة التي اجريت بينهما عصر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الثانية من الدوري العام اللبناني ال 65 لكرة القدم.

الطائرة: لبنان حاز على المركز الأول في التصنيف العربي لعام…

وكيل اللاعب فادي الخطيب: الحملة عليه مشبوهة بالتوقيت…

انتخابات اتحاد الرماية والصيد: جلخ رئيساً، زيلع نائبه…

سجل للعهد محمد ناصر وزين فران في الدقيقتين 35 و 53. وللنجمة محمد صادق في الدقيقة 90+6.

وعلى ملعب الامام السيّد موسى الصدر في بلدة انصار الجنوية، حقق الصفاء فوزا ثانيا على الرياضي العباسية 2-1.

وتقدم العباسية عبر فضل عجمي في الدقيقة 14. وسجل للصفاء علي قصاص وجيرومي ايتامي في الدقيقتين 32 و72.

وعلى ملعب عباس ناصر في العباسية، فاز التضامن صور على شباب الساحل 2-0.سجل للتضامن حسن بزي في الدقيقتين 81 و89.

مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
رياضة

وفد اتحاد الكرة الطائرة برئاسة القاصوف.. التقى رئيس اتحادي غرب آسيا وقطر الكواري

رياضة

فوز الحكمة على الشارقة في سلة دبي

رياضة

فوز لبيروت فيرست في سلة دبي الدولية

رياضة

الاعلان رسمياً عن شراكة رياضية.. بين “ايستوود سكول” و”سبورتس…

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

وفاة لاعب أثناء مباراة بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

“بيروت ماراتون” تعلن في 6 شباط من مجلس النواب…

وفد اتحاد الكرة الطائرة الى بطولة الأندية العربية في قطر

إتحاد الخماسي الحديث يزور العميد موسى

جلخ يستنكر حملة التضليل الإعلامي.. ضد اللجنة الأولمبية حول…

1 من 583