بطولة لبنان: فوز العهد على النجمة والصفاء على العباسية والتضامن على الساحل

فاز العهد على النجمة حامل اللقب 2-1، في المباراة التي اجريت بينهما عصر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الثانية من الدوري العام اللبناني ال 65 لكرة القدم.

سجل للعهد محمد ناصر وزين فران في الدقيقتين 35 و 53. وللنجمة محمد صادق في الدقيقة 90+6.

وعلى ملعب الامام السيّد موسى الصدر في بلدة انصار الجنوية، حقق الصفاء فوزا ثانيا على الرياضي العباسية 2-1.

وتقدم العباسية عبر فضل عجمي في الدقيقة 14. وسجل للصفاء علي قصاص وجيرومي ايتامي في الدقيقتين 32 و72.

وعلى ملعب عباس ناصر في العباسية، فاز التضامن صور على شباب الساحل 2-0.سجل للتضامن حسن بزي في الدقيقتين 81 و89.