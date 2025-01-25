رياضة

الطائرة: لبنان حاز على المركز الأول في التصنيف العربي لعام 2024

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الطائرة

اختير الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة أفضل اتحاد عربي في اللعبة لعام 2024 من قبل الاتحاد العربي.وخلال حفل تتويج ابطال بطولة الاندية العربية للرجال، التي جرت في قطر،سلّم رئيس الاتحاد العربي الشيخ علي بن محمد آل خليفة الجائزة ،وهي كناية عن درع كتب عليه”مُنح هذا الدرع الى الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة بمناسبة حصوله على أفضل تصنيف عربي لعام 2024″، الى رئيس الاتحاد اللبناني وليد القاصوف والى عضو الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد اللبناني المهندس علي خليفة(رئيس لجنة الاحتكام في البطولة).
ووجّه القاصوف الشكر الى رأس هرم الاتحاد العربي وشكره لاختيار الاتحاد العربي لبنان في المركز الأول في التصنيف بين الدول العربية وهو بطبيعة الحال يستحق هذا المركز الريادي.

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