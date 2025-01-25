وكيل اللاعب فادي الخطيب: الحملة عليه مشبوهة بالتوقيت والأهداف

صدر عن وكيل اللاعب فادي الخطيب لؤي غندور، البيان التالي: “في وقت برز اسمه عالمياً من خلال “قاعة المشاهير” لل FIBA وترشيح اسمه لتولي وزارة الشباب والرياضة كوجه لبناني يفتخر به لبنان، برزت حملة ممنهجة ضد فادي الخطيب تهدف للنيل من سمعته وصورته. وان ما يثار على مواقع التواصل حالياً لا يمت للواقع بصلة ويتعلق بنزاع عقاري قديم بين اللاعب فادي الخطيب وسيدة تدير شركة عقارية في لندن وشخص آخر من آل الخطيب، وهناك العديد من الدعاوى المقابلة المقدمة من الخطيب بوجه تلك السيدة وشريكها في لبنان والامارات، ولا يزال الموضوع برمته بعهدة القضاء اللبناني والاماراتي. وإن مذكرة التوقيف لم تصدر بسبب ارتكاب الخطيب لأي فعل وانما بسبب عدم حضوره لإحدى جلسات التحقيق بسبب عدم تبلغه بموعدها مع العلم انه كان حاضراً في كل الجلسات السابقة”. وختم غندور: “ان توقيت هذه الحملة الاعلامية الممنهجة والمتعلقة بنزاع يعود لأكثر من ثلاث سنوات، فمرده الى النجاحات التي يحققها الخطيب في المجال الرياضي على مستوى العالم والى الترحيب والتقدير الذي يلقاه في الفترة الاخيرة من دولة الامارات العربية الشقيقة”.

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