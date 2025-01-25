انتخابات اتحاد الرماية والصيد: جلخ رئيساً، زيلع نائبه روحانا للسر

انتُخبت لجنة ادارية جديدة للاتحاد اللبناني للرماية والصيد برئاسة الدكتور بيار جلخ في الانتخابات التي جرت في المقر المؤقت للاتحاد في “مستشفى العين والأذن” (النقاش).حضر الجمعية العمومية الانتخابية نائب رئيس اللجنة الأولمبية أسعد النخل، مندوبا وزارة الشباب والرياضة المحامي ابراهيم الشويري جوانا رمّال،مندوبو 11 ناد من اصل 12 ناد يحق لها التصويتورجال صحافة واعلام .

وبعد اجراء عملية التصويت، جاءت النتيجة كالآتي:

-الفائزون:الياس عاصي(11)،شربل الفغالي(11)،جرمان زغيب(10)،وائل نصار(10)، سامي بو حبيب(8)،بيار جلخ(7)،جان زيلع(7)،ساسين روحانا(7 وربيع الأيوبي(7).

-الخاسرون:وسام خليل(5)،زياد ريشا(4)،فوزي نحاس(4)،فيكين وانيسيان(4) وايلي الفغالي(4).

ثم عقد الأعضاء الفائزون جلسة توزيع المناصب وجاءت النتيجة كالآتي:

الدكتور بيار جلخ(رئيساً)،جان زيلع(نائباً للرئيس)،ساسين روحانا(اميناً عاماً)،سامي بو حبيب(اميناً للصندوق)،جرمان زغيب(محاسبة)،ربيع الأيوبي(رئيس اللجنة الفنية لرماية المسدس)،الياس عاصي(رئيس اللجنة الفنية لرماية ضغط الهواء)،وائل نصار(رئيس اللجنة الفنية للأطباق)،شربل الفغالي(مفوض الحقول لأندية المسدس) .

وسبق الجمعية العمومية الانتخابية جمعيتان عموميتان عاديتان عن عامي 2023 و2024 حيث جرى التصديق بالاجماع على البيانين الاداري والمالي وابراء ذمّة اللجنة الادارية.