رياضة

انتخابات اتحاد الرماية والصيد: جلخ رئيساً، زيلع نائبه روحانا للسر

Join our Telegram

انتُخبت لجنة ادارية جديدة للاتحاد اللبناني للرماية والصيد برئاسة الدكتور بيار جلخ في الانتخابات التي جرت في المقر المؤقت للاتحاد في “مستشفى العين والأذن” (النقاش).حضر الجمعية العمومية الانتخابية نائب رئيس اللجنة الأولمبية أسعد النخل، مندوبا وزارة الشباب والرياضة المحامي ابراهيم الشويري جوانا رمّال،مندوبو 11 ناد من اصل 12 ناد يحق لها التصويتورجال صحافة واعلام .

بطولة لبنان: فوز العهد على النجمة والصفاء على العباسية…

الطائرة: لبنان حاز على المركز الأول في التصنيف العربي لعام…

وكيل اللاعب فادي الخطيب: الحملة عليه مشبوهة بالتوقيت…

وبعد  اجراء عملية التصويت، جاءت النتيجة كالآتي:

-الفائزون:الياس عاصي(11)،شربل الفغالي(11)،جرمان زغيب(10)،وائل نصار(10)، سامي بو حبيب(8)،بيار جلخ(7)،جان زيلع(7)،ساسين روحانا(7 وربيع الأيوبي(7).

-الخاسرون:وسام خليل(5)،زياد ريشا(4)،فوزي نحاس(4)،فيكين وانيسيان(4) وايلي الفغالي(4).

ثم عقد الأعضاء الفائزون جلسة توزيع المناصب وجاءت النتيجة كالآتي:

الدكتور بيار جلخ(رئيساً)،جان زيلع(نائباً للرئيس)،ساسين روحانا(اميناً عاماً)،سامي بو حبيب(اميناً للصندوق)،جرمان زغيب(محاسبة)،ربيع الأيوبي(رئيس اللجنة الفنية لرماية المسدس)،الياس عاصي(رئيس اللجنة الفنية لرماية ضغط الهواء)،وائل نصار(رئيس اللجنة الفنية للأطباق)،شربل الفغالي(مفوض الحقول لأندية المسدس) .

وسبق الجمعية العمومية الانتخابية جمعيتان عموميتان عاديتان عن عامي 2023 و2024 حيث جرى التصديق بالاجماع على البيانين الاداري والمالي وابراء ذمّة اللجنة الادارية.

مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
رياضة

وفد اتحاد الكرة الطائرة برئاسة القاصوف.. التقى رئيس اتحادي غرب آسيا وقطر الكواري

رياضة

فوز الحكمة على الشارقة في سلة دبي

رياضة

فوز لبيروت فيرست في سلة دبي الدولية

رياضة

الاعلان رسمياً عن شراكة رياضية.. بين “ايستوود سكول” و”سبورتس…

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

وفاة لاعب أثناء مباراة بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

“بيروت ماراتون” تعلن في 6 شباط من مجلس النواب…

وفد اتحاد الكرة الطائرة الى بطولة الأندية العربية في قطر

إتحاد الخماسي الحديث يزور العميد موسى

جلخ يستنكر حملة التضليل الإعلامي.. ضد اللجنة الأولمبية حول…

1 من 583