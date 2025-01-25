وفد اتحاد الكرة الطائرة برئاسة القاصوف.. التقى رئيس اتحادي غرب آسيا وقطر الكواري

استقبل رئيس اتحاد غرب آسيا ورئيس الاتحاد القطري للكرة الطائرة علي غانم الكواري وفد الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة برئاسة القاصوف الذي يواكب بطولة الأندية العربية في قطر مع عدد من اعضاء الاتحاد .

وضمّ الوفد نائب رئيس الاتحاد المهندس علي خليفة والأمين العام عساف مهنا وأعضاء الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية ميشال فرح وررئيس لجنة الاعلام والتسويق ربيع الخوري ورئيس لجنة العلاقات الخارجية روي سمعان ورئيس لجنة الحكام الحكم الدولي حنا الزيلع.وشرح القاصوف واقع الكرة الطائرة وعمل اللجنة الادارية المنتخبة حديثاً لتطويرها ووضعه في اجواء عمل كافة اللجان والروزنامة الحافلة للنشاطات المحلية والخارجية للعام الجاري ومنها تشكيل المنتخبات الوطنية بكافة فئاتها وسبل دعمها من قبل الاتحاد القطري ورعاية النشء الطالع وكافة الفئات العمرية . ووجّه القاصوف الشكر للكواري على الدعم المتواصل .بدوره، تحدث الكواري عن متانة العلاقات بين الاتحادين القطري واللبناني ودور لبنان الفاعل ضمن اتحاد غرب آسيا خاصة ان القاصوف هو عضو فيه مضيفاً انه سيسعى كاتحاد قطري لدعم نظيره اللبناني. كذلك سيسعى مع الاتحاد الدولي لهذا الغرض ايضاً .وتمّ الاتفاق على استضافة لبنان بطولة غرب آسيا وبطولة آسيا للكرة الطائرة الشاطئية في شهر آب المقبل.وفي ختام الاجتماع، قدّم القاصوف درعاً الى الكواري عربونمحبة وتقدير واعتزاز.