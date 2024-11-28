بالصور.. كرة سلة: دورتا دراسة مدربين السبت والأحد “أون لاين”

رياضة
By cedar
كرة سلة

تحت اشراف المدربين الأميركيين بلانلز وشوالتر

بمبادرة من “أكاديمية المدربين” في الاتحاد اللبناني لكرة السلة التي يرئسها نائب رئيس الاتحاد السيد جهاد صليبا ،وتحت اشراف الاتحاد اللبناني ، وبالتنسيق مع “أن بي آي جونيور” في امارة دبي(الامارات العربية المتحدة)،ستقام دورتا مدربين “أون لاين” مساء السبت والأحد 30 تشرين الثاني و1 كانون الأول .ففي اليوم الأول السبت ، سيحاضر المدرب الأميركي هيرناندو بلانلز وهو المدير التقني لمدرسة “أن بي آي سكول” في دبي لمدة ساعتين(بين 8 مساء و10 مساء ) حول “تطوير أداء الناشئين في كرة السلة” بينما سيحاضر مواطنه المدرب دون شوالتر(مدير قسم تطوير المدربين للنشء الطالع في الولايات المتحدة الأميركية) الأحد لمدة ساعتين ايضاً(بين 9 مساء و11 مساء ) حول “تطوير اداء اللاعبين الناشئين لممارسي كرة السلة الثلاثية (3×3) والقواسم المشتركة الخمسة التي تجمع المدربين”.

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وفي ختام دورتي دراسة المدربين، سيحصل المشاركون فيهما على شهادة مشاركة رقمية.

وتأتي الدورتان في اطار الخطة التي وضعها الاتحاد اللبناني للعبة لتطوير السلك التدريبي وانشاء “أكاديمية المدربين” منذ عدة اشهر برئاسة نائب رئيس الاتحاد السيد جهاد صليبا والتي تقوم بدورها على أكمل وجه ونظّمت دورة تدريبية مستوى أول مع مشاركة كثيفة وتم توزيع الشهادات على مئات الناجحين والناجحات وتنظّم حالياً دورة مدربين مستوى 2.

وفي هذا الاطار،دعا صليبا المدربين الى أوسع مشاركة مشيراً الى ان المشاركة مجانية وعلى الراغبين منهم بالانخراط في الدورتين التسجيل ” اون لاين” عبر زيارة الرابط التالي:

https://www.jrnbaregistration.com/#/europe/registration

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