تزلج: بعثة لبنانية تنخرط بمعسكر تدريبي في سويسرا

رياضة
By cedro

مع إفتتاح موسم التزلج في أوروبا، غادرت بعثة من منتخب لبنان للرجال والسيدات والناشئين في التزلج الألبي الى سويسرا للانخراط في مخيّم تدريبي لمدة عشرة ايام في مدينة دافوس.
وفي ما يلي أسماء اعضاء البعثة: ايلي سلامة(رئيساً)،شربل النجار(مدرباً)،جيني بو كرم، فالنتينا ماما وميسا عميرة(لاعبات) ،جايسن خليل،رياض طنوس،اتيان النجار،شربل فخري وسيلفيو ماما(لاعبين).
وتأتي هذه الخطوة ضمن البروتوكول الموقّع بين الإتحاد السويسري للتزلج والإتحاد اللبناني للتزلج والبياتلون لتطوير رياضة التزلج والمساهمة في تطوير مستوى اللاعبين واللاعبات اللبنانيين.
وجاء توقيع البروتوكول منذ عدة اشهرعندما زار رئيس إلاتحاد السويسري لبنان والتقى نظيره اللبناني فريدي كيروز واعضاء الاتحاد حيث تمت مناقشة وبحث احتياجات الإتحاد اللبناني.
وفي هذا السياق ، قدّم الإتحاد السويسري مساعدات عينية(معدات) الى الإتحاد اللبناني بقيمة 10 آلاف يورو لاستعمالها خلال السباقات الدولية.
يذكر بأن الإتحاد السويسري ،وعلى غرار الإتحاد النمساوي، يضعان كل إمكانياتهما للمساهمة مع اتحادات الدول الصغرى لتطوير لاعبيها وتقديم الدعم اللوجستي لها.

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