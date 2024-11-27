الدرّاج رفيق عيد يشارك في جولة دبي الأخيرة من بطولة العالم للراليات الصحراوية  

رياضة
By moon

أنهى الدراج اللبناني الدولي رفيق عيد استعداداته للمشاركة في رالي دبي(الامارات العربية المتحدة) الذي يندرج في اطار الجولة الأخيرة  من بطولة العالم للراليات الصحراوية(باها) لعام 2024 والذي سيقام في نهاية الأسبوع الجاري.

وسيشارك عيد في الرالي المذكور، آتياً من الأردن، بعدما شارك في  رالي الأردن ،الجولة ما قبل الأخيرة من بطولة العالم، واحتل المركز الثالث في الترتيب العام النهائي والمركز الأول في فئة المخضرمين مواصلاً تحقيق انجازات كبيرة منذ مشاركته في الجولة الأولى من البطولة ونجح في التأهل لاحقاً الى رالي دكار الشهير، الذي سيقام في السعودية بين 3 و17 كانون الثاني المقبل.

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وبعد مشاركته في رالي دبي ، سيتفرّغ عيد استعداداته المكثفة للمشاركة في رالي دكار، اذ ان عينيه مصوبتان نحو تحقيق نتيجة مميّزة في الرالي الأشهر في العالم.

ويقول عيد”آمل أن أحقق نتيجة جيدة في رالي دبي لأنصرف للاستعداد لرالي دكار بعدما نجحت في التأهل للمشاركة فيه في مرحلة سابقة.ولقد وضعتُبرنامجاً تحضيرياً مكثفاً وأنا مسرور كوني أشارك في جميع جولات بطولات العالم للراليات الصحراوية وأحقق نتائج ممتازة وأدائي يتطوّر .وهدفي تحقيق نتيجة جيدة في رالي دكار الذي سيشارك فيه “كوكبة” من ابرز دراجي الراليات الصحراوية وأمهرهم”.واضاف عيد” معنوياتي مرتفعة ونتائجي في  كافة جولات العالم ممتازة باعتراف المراقبين”.

يُذكر  ان  رعاة عيد هم : Motul (موتول)،

Oldtimer middle east (اولدتايمر ميدل ايست) وsofi de france (صوفي دو فرانس).

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