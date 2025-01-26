حكايات الناس

الشرطة المصرية تكشف غموض واقعة دفن رجل حياً

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تمكنت الشرطة المصرية من كشف غموض واقعة اختطاف رجل على يد أحد أقاربه، وحبسه داخل المقابر الواقعة بالقرب من محافظة القليوبية.
وكانت زوجته قد قامت بالاستغاثة بالشرطة وعلى منصات التواصل الاجتماعي لإنقاذ زوجها من أقاربه الذين دفنوه حياً، بحسب صحف محلية.
وتبين من التحريات، وتفريغ الكاميرات المحيطة بالمنطقة محل البلاغ، مشاهدة الشخص الذي تم الادعاء بدفنه حياً وزوجته ونجلته صباح يوم البلاغ داخل منطقة المقابر، ولا يوجد أي صوت للاستغاثة من داخل المقابر.
وكشفت التحريات قيام الشخص بإرسال زوجته ونجلته لمركز الشرطة لتحرير محضر يدعي فيه أن أشخاصاً قيدوه بالحبال وحبسوه داخل المقابر.
وأكدت التحريات الأمنية وجود خلافات سابقة بين الشخص المدعي كذباً وأقاربه على تقسيم الميراث، فقام باختلاق الرواية لتوريطهم، وبالتالي يتم القبض عليهم فيحصل على الميراث بأكمله لنفسه.
واعترف الرجل باختلاق الواقعة بمساعدة نجلته و زوجته.
وكانت الشرطة قد تلقت عدة بلاغات من ربة منزل ونجلتها، تفيد بأن زوجها مربوط ومدفون حياً داخل إحدى المقابر، كما لجأت السيدة إلى منصات التواصل الاجتماعي للاستغاثة من بطش أهل الزوج.
وتحفظت الشرطة على الرجل وأسرته بتهمة البلاغ الكاذب.

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