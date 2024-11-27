أم في الـ61 من عمرها تحقق حلم الأمومة بعد عشر محاولات فاشلة

استقبلت سيدة تبلغ من العمر 61 عامًا من مقدونيا الشمالية مولودها الأول قبل أيام، لتكون بذلك أكبر امرأة تلد طفلًا في الدولة الواقعة في منطقة البلقان.

ووفقًا لمديرة العيادة الجامعية للنساء والتوليد في سكوبيي إيرينا، ألكسيسكا بابستييف، فقد لجأت الأم الجديدة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، إلى إجراء التلقيح الصناعي (IVF)، أثمرت عن حمل ناجح وولادة سليمة قبل أيام.

وقالت ألكسيسكا إن هذه الحالة تُعد حالة نادرة ليس فقط في مقدونيا الشمالية ولكن أيضًا في العالم.

وذكرت أن الأم الجديدة كانت قد خضعت سابقًا لعشر محاولات فاشلة للتلقيح الصناعي، لكنها نجحت في آخر مرة لتستقبل مولودها قبل أيام.

وأكدت ألكسيسكا أن الأم والطفل غادرا المستشفى يوم أمس الثلاثاء، وهما بصحة جيدة.

أما عن عمر الأب، ذكرت ألكسيسكا بأنه يبلغ من العمر 65 عامًا.

وأظهر الإحصاءات الرسمية أن معدل الخصوبة في مقدونيا الشمالية كان 1.48 طفلًا لكل امرأة في عام 2023، فيما انخفض عدد السكان إلى 1.8 مليون نسمة، أي بانخفاض يقارب 10% في أقل من 20 عامًا، وفقًا لنتائج آخر تعداد سكاني في 2021.