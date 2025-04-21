طقس لبنان: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مع أجواء مغبرة ورياح ناشطة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع بداية ارتفاع تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية (بحدود 5 درجات على الساحل وفوق الجبال و9 درجات في الداخل) كما تنخفض نسبة الرطوبة وتبقى الرياح ناشطة مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.



وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي مستقر في لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل يستمر حتى يوم غد الثلاثاء حيث تتأثرالمنطقة تدريجيا برياح خماسينية حارة وجافة وناشطة محملة بالغبار تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها يوم الأربعاء (فوق 33 درجة على الساحل)، على ان تبدأ بالإنحسار إعتبارا من يوم الخميس حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية ويتحول الطقس إلى متقلب.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان بيروت بين 15 و24، طرابلس بين 13 و23، وزحلة بين 9 و22 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ونسبة رطوبة مرتفعة وبقاء درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وفوقها على الجبال وفي الداخل ( بحدود 7 درجات)، مع رياح ناشطة خاصة شمال وجنوب البلاد.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع بداية ارتفاع تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية (بحدود 5 درجات على الساحل وفوق الجبال و9 درجات في الداخل) كما تنخفض نسبة الرطوبة وتبقى الرياح ناشطة مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء.

الأربعاء: غائم إجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة وسيطرة الأجواء السديمية مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 10 درجات، ترتفع نسبة الرطوبة إعتبارا من بعد الظهر حيث يتشكّل الضباب الكثيف على المرتفعات مع اشتداد في سرعة الرياح فتلامس ال 90 كلم/س، كما يرتفع موج البحر.

– الخميس: غائم جزئيا إلى غائم وضباب كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الموسمية فتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة موحلة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة.



– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 18 إلى 33 درجة، فوق الجبال من 12 إلى 27 درجة، في الداخل 11 إلى 32 درجة.



– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و45 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء حيانا على الجبال المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و90 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 20°م.

– الضغط الجوي: 1015 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,01 ساعة غروب الشمس: 19,13