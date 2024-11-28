طقس لبنان: تحذير من الجليد والحرارة الى ارتفاع

الطقس
By cedro
طقس لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، يتحول تدريجيا نهارا إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، مع بقاء خطر تكون الجليد ليلا وفي ساعات الصباح الاولى على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 1700 متر.

وجاء في النشرة الآتي

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-الحال العامة:  طقس خريفي متقلب  على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم الخميس، حيث يستقر تدريجيا  مع بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية .
تحذير: تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1300 متر.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و 25 في بيروت، بين 13 و 23 في طرابلس، بين 8 و 20 في زحلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:  
غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات مع احتمال امطار خفيفة محلية, نحذرمن خطر تكون الجليد ليلا وفي ساعات الصباح الاولى على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 1500 متر.
الجمعة:  
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، يتحول تدريجيا نهارا إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، مع بقاء خطر تكون الجليد ليلا وفي ساعات الصباح الاولى على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 1700 متر.

السبت:  
قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل، مع بقاء خطر تكون الجليد ليلا وفي ساعات الصباح الاولى على الطرق الجبلية على ارتفاع 1800 متر.
الأحد:  
قليل الغيوم إجمالا مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، وبقاء الاجواء باردة ليلا بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية، لذا ينبغي التحذير من من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1800 متر.
-الحرارة على الساحل من 14 الى 20 درجة ، فوق الجبال من 4 الى 13 درجة ، في الداخل من 5 الى 16 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية وشمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
-الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، متوسط إلى سيئ على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 45 و 75%.
-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  23 درجة.
-الضغط الجوي:  769 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس:  6,22
-ساعة غروب الشمس: 16,30

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