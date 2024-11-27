عيد شكر متجمد.. عاصفة قطبية تجلب طقساً بارداً بـ “الولايات المتحدة”

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد أجزاء من الولايات المتحدة موجة هوائية قطبية شديدة البرودة يوم عيد الشكر، قد تستمر لفترة طويلة.

ويشير التوقعات إلى أن هذه العاصفة القطبية ستصل أولاً إلى المناطق الشمالية في جبال الروكي وسهول الشمال يوم الخميس وتستمر حتى الجمعة، ثم تمتد إلى المناطق الجنوبية والشرقية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب الديلي ميل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن درجات الحرارة في هذه المناطق قد تنخفض إلى ما بين -30 إلى -40 درجة فهرنهايت (-34 إلى -40 درجة مئوية).

كما توقعت الهيئة أن تغطي البرودة مناطق جنوبية وشرقية من البلاد يوم العطلة، حيث من المحتمل أن تصل درجات الحرارة إلى العشرينات في بعض الأماكن خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تحدث العواصف القطبية عندما يتدفق كتلة هوائية باردة للغاية عبر القطب الشمالي إلى كندا، ومن ثم تتحرك جنوبًا نحو الولايات المتحدة. وعادةً ما تكون هذه الكتل الهوائية قادمة من سيبيريا، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة في الولايات الشرقية.

بحلول صباح السبت، يتوقع أن يستيقظ نحو 200 مليون أمريكي على درجات حرارة تحت الصفر، وفقًا لتقرير Weather.com. وأضاف مسؤولو هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن “الظروف الجوية قد تكون خطيرة، مع توقع انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير بسبب تأثير الرياح الباردة، ومن الممكن حدوث عاصفة ثلجية قوية في المناطق الواقعة شرق البحيرات العظمى. كما قد تحدث عواصف رعدية شديدة في جنوب شرق البلاد”.